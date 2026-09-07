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Tarcísio de Freitas troca desfile de 7 de setembro por encontro na Igreja Mundial

Escrito por Francisco Carlos de Assis e William Miron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é ausência confirmada ao Desfile Cívico de 7 de Setembro, dia em que a Pátria comemora sua independência. O governador trocou sua presença no desfile, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital paulista, por um encontro com obreiros da Igreja Mundial do Poder de Deus, no bairro do Braz, na Zona Leste.

O encontro teve horário marcado a partir das 9h15, de acordo com agenda enviada pela assessoria do governador, que, no Desfile Cívico, foi representado pelo vice-governador, Felicio Ramuth (MDB).

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Antes de Tarcísio, os únicos governadores paulistas que deixaram de comparecer a um o Desfile de 7 Setembro foram João Doria (PSDB),em 2019, que disse ter preferido trabalhar em despachos administrativos a ir ao evento oficial. O outro foi Rodrigo Garcia, em 2022. À época, governador sob a sigla PSDB, preferiu visitar o Museu do Ipiranga.

A agenda de Tarcísio para este 7 de setembro dá conta também de sua participação, às 15 horas, na Avenida Paulista, do Ato da Independência, convocado pelo senador e candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.

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