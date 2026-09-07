Tarcísio de Freitas não irá a desfile de 7 de Setembro no Anhembi

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não deve participar dos desfiles de celebração da Independência do Brasil, que acontecem na manhã desta segunda-feira, 7, no Sambódromo do Anhembi. Ele será representado pelo vice-governador Felicio Ramuth.

Questionada, a assessoria de imprensa do governo paulista não informou se Tarcísio de Freitas participará da manifestação prevista para acontecer na tarde desta segunda-feira, na Avenida Paulista.