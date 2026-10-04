Tarcísio de Freitas chega para votar no Colégio Miguel de Cervantes, na capital paulista

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou na manhã deste domingo, 4, ao Colégio Miguel de Cervantes, na Vila Progredior, zona sul da capital paulista, para votar. O governador busca um segundo mandato e tem como principal adversário o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

Ele está acompanhado da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e dos candidatos ao Senado Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

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No colégio, Tarcísio acompanha a votação da primeira-dama. Em seguida, deve fazer o seu voto. A movimentação no local é tranquila, sem manifestações de apoio ao governador ou atos de campanha.