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Tarcísio de Freitas chega para votar no Colégio Miguel de Cervantes, na capital paulista

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou na manhã deste domingo, 4, ao Colégio Miguel de Cervantes, na Vila Progredior, zona sul da capital paulista, para votar. O governador busca um segundo mandato e tem como principal adversário o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

Ele está acompanhado da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e dos candidatos ao Senado Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

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No colégio, Tarcísio acompanha a votação da primeira-dama. Em seguida, deve fazer o seu voto. A movimentação no local é tranquila, sem manifestações de apoio ao governador ou atos de campanha.

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