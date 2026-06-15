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Tarcísio critica desorganização institucional e defende reforma política

Escrito por Eduardo Laguna, Daniel Tozzi, Francisco Carlos de Assis e Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 12:16:00 Editado em 15.06.2026, 12:23:32
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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou nesta segunda-feira, 15, a desorganização institucional do País. Ao citar o que classificou como um caos nas relações entre instituições, ele defendeu que o próximo presidente lidere uma reforma política, antes mesmo das medidas de ajuste fiscal.

Em fórum promovido pela revista Veja, Tarcísio citou o Plano Real como a última vez em que houve convergência política para resolver um grande problema do País. "Depois disso, faltou essa visão de Estado. Então, quando a gente perde a capacidade de organizar as instituições, as instituições desorganizadas produzem o caos institucional que a gente está vivendo: a interferência de um poder no outro, sem instituições fortes, sem sistema de peso e contrapesos, sem um mercado livre", declarou o governador.

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Segundo Tarcísio, o País sofre de uma desorganização das instituições e de falta de capacidade para organizar decisões políticas, no sentido de dar uma direção ao País.

O governador salientou que uma serie de reformas fiscais é necessária. Mas, emendou, o País precisa de uma reforma anterior, referindo-se à reforma política, sendo que o primeiro passo precisa ser dado pelo próximo presidente.

"Talvez a gente precise de uma reforma anterior, que é uma reforma de natureza política para realmente organizar as decisões, organizar as instituições e estabelecer esses requisitos de crescimento", declarou Tarcísio.

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