Tarcísio confirma Ricardo Salles como novo secretário de Justiça e Cidadania

O deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro, Ricardo Salles (Novo), será o novo secretário de Justiça do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). A indicação, antecipada pelo Estadão na semana passada, foi confirmada oficialmente pela gestão paulista nesta quarta-feira, 11.

A chegada de Salles ao governo Tarcísio ocorre após o deputado federal abrir mão de sua candidatura ao Senado na reta final da campanha, numa estratégia para impulsionar os dois nomes apoiados pelo governador, André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), que acabaram eleitos para a Casa Alta.

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A Secretaria de Justiça e Cidadania é responsável pela relação institucional do Executivo com o Judiciário, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A pasta tem sob seu guarda-chuva a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa) e o Procon.

Esta não será a primeira passagem de Salles pelo governo paulista. Em 2013, ele assumiu o cargo de Secretário Particular do então governador tucano Geraldo Alckmin (PSB), hoje vice-presidente da República. Três anos depois, foi nomeado secretário estadual de Meio Ambiente.

Além do ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, o Palácio dos Bandeirantes também anunciou mudanças na secretaria de Desenvolvimento Econômico. O empresário Jorge Lima deixa a pasta por razões familiares e será substituído por Marcos Guerson.

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Guerson presidiu o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) entre 2020 e 2022 e, segundo informações do próprio governo, é formado em Engenharia de Fortificação e Construção e mestre em Engenharia de Transportes pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), onde Tarcísio também estudou. O novo secretário integrou o Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), de 2021 a 2022, e foi diretor de Políticas Regulatórias da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), do Ministério da Educação.