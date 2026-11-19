O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira, 19, que Marcelo Branco (PSD) continuará à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação no segundo mandato. A permanência já havia sido antecipada pelo Broadcast Político.

A decisão preserva um dos espaços do PSD no primeiro escalão, em meio à redução da participação do partido de Gilberto Kassab no governo paulista. A legenda perdeu o comando da articulação política e também deixou a Secretaria da Saúde.

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Kassab deixou a Secretaria de Governo e Relações Institucionais após atritos com Tarcísio e foi substituído por Roberto Carneiro (Republicanos), presidente estadual do partido. Nesta semana, o governador confirmou a permanência de Carneiro no segundo mandato, com o objetivo de consolidar a melhora da articulação política da gestão, alvo de críticas de prefeitos da base durante a passagem de Kassab pela pasta. O dirigente do PSD sempre negou qualquer responsabilidade nesse sentido.

Na Saúde, Eleuses Paiva (PSD) também deixou o cargo, mas o sucessor ainda não foi definido. A escolha é uma das principais pendências na composição da nova equipe.

Outro integrante do PSD que deve continuar no governo é Guilherme Afif Domingos, secretário especial de Projetos Estratégicos. Sua permanência, porém, é tratada como uma escolha pessoal de Tarcísio, e não como parte da cota partidária. A distinção dá à manutenção de Branco maior peso na representação da legenda no secretariado.

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Ligado a Kassab, Branco comanda uma pasta responsável pelo programa Casa Paulista e que tem sob sua estrutura a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Antes de integrar a equipe de Tarcísio, foi secretário municipal de Transportes da capital durante a gestão Kassab (2006-2012) e presidiu a SPTrans e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O secretário também participou do reassentamento dos moradores e da demolição da Favela do Moinho, na região central da capital paulista. A iniciativa colocou Tarcísio em confronto com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os anúncios feitos nos últimos dias está a escolha do ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles (Novo), para a Secretaria de Justiça. Tarcísio também definiu Natália Resende para Planejamento, Orçamento e Investimentos, Rogério Campos para a Fazenda e Rafael Benini para Infraestrutura.