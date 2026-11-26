O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira, 26, que o secretário de Educação, Renato Feder, e o controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontenelle, continuarão nos cargos para o segundo mandato.

Como mostrou o Estadão, o governador optou por manter a maior parte da equipe do primeiro mandato. Ele já confirmou a permanência de 15 dos 27 integrantes do primeiro escalão, entre secretários e chefes de órgãos.

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Dos seis novos secretários anunciados, apenas o deputado federal Ricardo Salles (Novo), que assumirá a Justiça e Cidadania, não fazia parte da gestão Tarcísio. Os demais vieram de outros órgãos da administração paulista ou foram promovidos dentro das próprias secretarias.

Feder comanda a Educação paulista desde o início da gestão. No primeiro ano, se envolveu em algumas polêmicas, como a decisão de não utilizar livros didáticos comprados pelo Ministério da Educação e substituí-los por slides passados de forma digital aos alunos.

Após a repercussão negativa, ele recuou da determinação. Também houve recuo na orientação para cancelar automaticamente a matrícula de alunos que faltassem 15 dias seguidos.

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Já Rodrigo Fontenelle chegou ao governo no final de 2025 para substituir o então controlador-geral Wagner Rosário, indicado por Tarcísio para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Ele foi controlador-geral de Minas Gerais durante o governo de Romeu Zema (Novo). Na gestão paulista, Fontenelle aplicou uma multa de R$ 1 bilhão à Fast Shop por fraude tributária e pagamento de propina a um fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo.

A principal indefinição para o segundo mandato de Tarcísio segue sendo o comando da Secretaria de Saúde. Após Eleuses Paiva (PSD) pedir para deixar o cargo, o governador conversou com diversos candidatos e ouviu "não" de pelo menos dois deles: José Mediana Pestana, diretor do Hospital do Rim, e Fábio Jatene, médico que também dá aulas na Universidade de São Paulo (USP).

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As recusas foram divulgadas pelo jornal O Globo e confirmadas pelo Estadão.

Tarcísio também não anunciou quem serão os chefes das secretarias de Esportes, Políticas para a Mulher, Turismo e Direito das Pessoas com Deficiência. As pastas são cobiçadas por partidos aliados, mas auxiliares do governador afirmam que a tendência é que ele priorize nomes técnicos.