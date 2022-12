Tarcísio completa lista de secretários de SP e é alvo de protestos

Redação (via Agência Estado)

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta sexta-feira, 23, o engenheiro civil e ex-reitor da USP Vahan Agopyan como futuro secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. O nome era o único pendente das 23 secretarias definidas pelo governo que assume o Estado de SP em 1º de janeiro de 2023. Com a lista agora completa, Tarcísio também se tornou alvo de protestos pelo fim da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, criada em 2008.

O Movimento Político das Pessoas com Deficiência de SP fez uma manifestação na manhã desta sexta-feira no centro da capital e divulga uma petição online contra a extinção da pasta, que já contava com cerca de 4 mil assinaturas até o início da tarde. Outras entidades não-governamentais enviaram uma carta a Tarcísio e ao coordenador da transição e futuro secretário, Guilherme Afif Domingos, alegando retrocesso e desatenção a essa parcela da população.

Conforme o plano do governo Tarcísio, a pasta especializada em PCD será reduzida a uma Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência, que terá o ex-presidente da OAB-SP Marcos da Costa como responsável e ficará sob a alçada da Secretaria de Justiça e Cidadania. Em entrevista ao blog Vencer Limites, Costa, que é um homem com deficiência e advogado atuante por políticas na área, afirmou que a ideia é trabalhar de forma transversal com o futuro secretário Fábio Prieto, com quem tem boa relação.

Confira quem são os secretários anunciados por Tarcísio de Freitas:

Secretaria de Saúde - Eleuses Paiva

Secretaria de Educação - Renato Feder

Secretaria de Governo e Relações Institucionais - Gilberto Kassab

Casa Civil - Arthur Lima

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - Natália Resende

Secretaria de Segurança Pública - Guilherme Derrite

Secretaria de Administração Penitenciária - Marcello Streifinger

Secretaria de Comunicação - Lais Vita

Secretaria de Fazenda e Planejamento - Samuel Kinoshita

Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Jorge Lima

Secretaria de Negócios Internacionais - Lucas Ferraz

Secretaria de Parcerias em Investimentos - Rafael Benini

Secretaria de Gestão e Governo Digital - Caio Paes de Andrade

Secretaria de Turismo e Viagens - Roberto de Lucena

Secretaria de Políticas para as Mulheres - Sonaira Fernandes

Secretaria de Justiça e Cidadania - Fábio Prieto

Secretaria de Transportes Metropolitanos - Marco Assalve

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Marcelo Branco

Secretaria de Cultura e Economia Criativa - Marília Marton

Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Antônio Junqueira

Secretaria de Desenvolvimento Social - Gilberto Nascimento Júnior

Secretaria de Esportes - Coronel Helena Reis

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - Vahan Agopyan

*Secretaria Especial de Projetos Estratégicos - Guilherme Afif Domingos

*Chefe do escritório de representação em Brasília - José Vicente Santini

*Coordenador de Políticas para Pessoas com Deficiência (compõe a Sec. de Justiça e Cidadania) - Marcos da Costa

*Secretaria Extraordinária da Casa Militar e Defesa Civil (compõe a SSP) - Coronel Henguel Pereira

*Superintendência do DER (compõe a Sec. de Meio Ambiente, Transportes e Logística) - Coronel Sérgio Henrique Codelo Nascimento

*Procuradoria Geral do Estado - Inês dos Santos Coimbra

*Instituto Butantan - Esper Kallás