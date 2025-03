Tarcísio agradece a Lula e diz que diferenças têm que ser deixadas de lado por população

Diante de uma plateia de apoiadores do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enfrentou vaias em diversos momentos e optou por um discurso de clima mais ameno, com agradecimentos ao petista. Lula, Tarcísio e demais autoridades se encontraram nesta quinta-feira, 27, na cerimônia de lançamento do edital do túnel entre Santos e Guarujá. O evento aconteceu no Parque Valongo, em Santos, com plateia repleta de representantes de trabalhadores do setor portuário e do Instituto Federal de Ensino.

No seu discurso, Tarcísio agradeceu ao presidente Lula, que colocou o projeto do túnel como uma prioridade do governo, segundo atestou o governador.

"Presidente, quero agradecer ao senhor", declarou o governador de São Paulo, acrescentando que Lula colocou o tema como prioridade em seu mandato. "As diferenças têm que ser deixadas de lado para se chegar a um consenso e atender a população e pensar no futuro", emendou, agradecendo também as equipes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e os prefeitos locais.

Tarcísio classificou o lançamento do edital, nesta quinta-feira, como uma vitória, após mais de cem anos de discussões envolvendo o projeto. "É para celebrar o investimento".

Ele também destacou que os investimentos na Baixada Santista vão passar de R$ 20 bilhões, contando aportes no projeto do túnel, projetos de saneamento encabeçados pela Sabesp e recursos para obras rodoviárias.

O governador elogiou ainda a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "O BNDES tem sido fundamental para infraestrutura, respeitando o mercado de capitais", declarou.