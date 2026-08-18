Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Tarcísio afirma que falta ao governo federal exercício de contenção de gasto e 'enxugar mais'

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 18, que falta ao governo federal conter despesas e "enxugar mais" a estrutura do Estado. A declaração foi feita durante uma avaliação da reforma tributária capitaneada pelo Ministério da Fazenda na gestão de Fernando Haddad (PT), hoje seu principal adversário na disputa pelo governo paulista.

"Falta o exercício de contenção de gasto. Vamos apenas raciocinar pela receita? Vamos ampliar a receita e operar com o maior IVA? Não", declarou durante a plenária de encerramento da 27ª Conferência Anual Santander, no Grand Hyatt Hotel, na capital paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Tarcísio defendeu que a redução das despesas permita a adoção de uma alíquota menor para o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que substituirá tributos sobre o consumo. "Está na hora de o Estado brasileiro fazer o seu exercício, de enxugar mais, para que possamos operar com um imposto mais baixo", afirmou.

Ainda assim, ele fez uma ressalva e avaliou que a reforma tributária é positiva para São Paulo por reduzir os efeitos da "guerra fiscal" entre os Estados. Segundo Tarcísio, o governo paulista perdeu receitas ao longo dos anos com a concessão de créditos outorgados, reduções da base de cálculo e outros benefícios destinados a preservar a competitividade.

Na avaliação do governador, o fim gradual desses incentivos permitirá que as empresas considerem fatores como infraestrutura, oferta de energia, capital humano e proximidade do mercado consumidor ao escolher onde investir. Ele salientou que esse movimento tende a favorecer o Estado e decisões empresariais locais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tarcísio ponderou, contudo, que a reforma "está longe de ser um produto pronto" e criticou o número de benefícios e exceções incorporados ao novo sistema. "Muita coisa foi discutida de forma açodada, e nos preocupa qual será o tamanho do IVA que vamos ter. Não é razoável operar com o maior IVA do mundo", disse.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 Governo SP Tarcísio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV