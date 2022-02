Tabata Amaral aproveita passagem por Salvador para se reunir com ACM Neto

Da Redação

Em passagem por Salvador, a deputada Tabata Amaral (PSB) aproveitou os dias no Estado para realizar uma série de reuniões. Além de lideranças do próprio partido, o roteiro da deputada incluiu um encontro inusitado com ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e possível adversário de Jaques Wagner (PT), nome defendido pelo partido de Tabata, na disputa pelo governo da Bahia.

Fotos do encontro de Tabata com o ex-prefeito e futuro secretário-geral do União Brasil foram publicadas na última sexta-feira (4) nas redes sociais de Isabela Sousa, pré-candidata a vereadora do Estado. Também participou do encontro a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT). Tabata, no entanto, não publicou em suas redes registros do encontro com ACM ou com Ana Paula.

No Twitter e no Instagram, a parlamentar divulgou apenas seu encontro com Isabela, e, mais tarde, com a presidente do PSB na Bahia, Lídice da Mata. "Não poderia vir a Salvador e não me encontrar com a @lidicedamata, que tem uma linda história de luta pela Bahia e pelo Brasil, e de quem tenho a honra de ser companheira de bancada. Seguimos juntas na luta por mais mulheres na política", publicou.

Poucas horas antes da postagem de Tabata, Lídice já havia reafirmado, também no Twitter, que o partido estaria fechado com a candidatura de Wagner para o governo do Estado. "Essa não é só a posição do PSB da BA, mas da direção nacional da legenda", pontuou. "Qualquer posição contrária tá na contramão da decisão do partido".

Em entrevista ao Estadão, Tabata já havia pontuado que o acordo que tem com o PSB, partido que se filiou após desgastes com o PDT, é de não ser obrigada a fazer campanha por qualquer nome. "Nunca fui forçada a dizer que apoiaria um candidato específico", disse. "Meu partido nunca pediu isso para mim."