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'Tá uma gritaria dos ricos e da Faria Lima', diz Lindbergh, sobre reajuste do Bolsa Família

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro Lindbergh Farias (PT) saiu em defesa do reajuste de 15% do Bolsa Família, anunciado nesta quinta-feira, 17, pelo governo Lula, e criticou as reações contrárias à medida. Em publicação no X, o petista afirmou que há uma "gritaria dos ricos e da Faria Lima" após o anúncio, que elevou o piso do benefício de R$ 600 para R$ 691.

"Sempre que Lula faz pelos trabalhadores eles ficam indignados, mas se calam com Bolsa Empresário de mais de R$ 500 bilhões por ano e com essa taxa Selic que leva mais de R$ 1 trilhão do povo brasileiro", escreveu.

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Ao final, parabenizou Lula pelo que chamou de "compromisso com os mais pobres".

Em vídeo publicado junto à mensagem, Lindbergh reforçou as críticas a banqueiros e ao mercado financeiro. "Os banqueiros, o pessoal da Faria Lima tá dizendo: 'Vai quebrar o Brasil'. Esse pessoal é cínico. Eles são contra o povo, são contra pobre", afirmou.

O candidato também contrapôs as críticas ao reajuste do Bolsa Família às desonerações concedidas a empresas e aos gastos com juros. "Eles não reclamam, André, na hora de ter isenção. Olha, desoneração são R$ 500 bilhões pros grandes empresários. Na hora de falar de juros são R$ 1 trilhão. Eles não falam nada", disse.

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Lindbergh ainda associou o debate a outras pautas sociais e trabalhistas e encerrou o vídeo celebrando a decisão do governo. "Valeu, Lula. Tá certo, tem que fazer para o povo."

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BOLSA FAMÍLIA/REAJUSTE/REPERCUSSÃO POLÍTICA/LINDBERGH FARIAS
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