Substituta de Marta na Prefeitura de SP é Filiada ao PDT, que apoia a pré-candidatura de Boulos

Escrito por Alex Braga, especial para o Estadão (via Agência Estado)

Após a demissão de Marta Suplicy, a embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo está exercendo interinamente o cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo.

A nomeação saiu no Diário Oficial do município nesta quarta-feira, 10, logo abaixo da dispensa da ex-prefeita. Marta entregou sua carta de demissão nesta terça, 9, após um acordo costurado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para voltar ao PT e ser vice de Guilherme Boulos (PSOL), na disputa com o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Filiada ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), Maria Auxiliadora concorreu em uma chapa ao Senado nas eleições de 2022. Ela foi a primeira suplente da chapa do ex-deputado Aldo Rebelo. Desde a última terça-feira, 9, o PDT anunciou apoio à pré-candidatura de Guilherme Boulos (PSOL).

Por causa desta nomeação, o diretório paulistano emitiu nota afirmando que a sigla "desautoriza a participação de filiados do partido em qualquer posição na atual gestão."

"Se algum filiado decidir pela participação, será convidado a se desfiliar, ou tomaremos as ações internas cabíveis, uma vez que o partido já tem um posicionamento público em relação à disputa pela Prefeitura de São Paulo neste ano, com o apoio ao deputado federal Guilherme Boulos", continua o documento assinado por Antonio Neto, presidente municipal do PDT São Paulo

Natural de Areado, Minas Gerais, Maria Auxiliadora Figueiredo tem 74 anos e foi embaixadora do Brasil na Costa do Marfim e Malásia. Ela é formada em letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP).