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Subsídios do agro serão mantidos, diz Renan Santos em sabatina

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, disse nesta quinta-feira, 27, que, apesar de defender o corte de benefícios fiscais, os subsídios do agronegócio serão mantidos. A declaração foi feita durante a sabatina promovida pelo O Globo, Valor Econômico e CBN

"Os subsídios do agro serão mantidos. Eu sou muito claro", disse. "O agro brasileiro tem um nível de produtividade que justifica algum tipo de investimento setorial, porque a produtividade dele, a capacidade de geração de riqueza por hora trabalhada, é incrível", afirmou.

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O candidato foi questionado também sobre sua posição em relação à taxa das blusinhas e acusou setores empresariais de olharem "para o próprio rabo". "Se a gente não atacar problemas estruturais, isso eu falei para todos os setores que eu conversei, não adianta ficarem me pedindo defesas pontuais", disse.

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Agro ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/RENAN SANTOS Globo sabatina subsídios
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