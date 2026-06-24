Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

STM rejeita pedido Bolsonaro para tirar ministro do processo de perda de patente de capitão

Escrito por Weslley Galzo (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 13:09:00 Editado em 25.06.2026, 06:54:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Supremo Tribunal Militar (STM) rejeitou nesta quarta-feira, 24, por unanimidade, o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para declarar o ministro Francisco Joseli Parente Camelo suspeito de participar do julgamento da ação de perda de seus posto e patente de capitão do Exército.

O caso foi levado ao plenário da Corte militar após a presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, rejeitar monocraticamente um pedido da defesa de Bolsonaro para declarar a suspeição de Parente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O ex-presidente alega que o ministro não seria imparcial em seu julgamento por causa de uma série de declarações feitas em 2023 em que mencionava a possibilidade de condenação de militares envolvidos nos atos golpistas de 2023 e outros crimes conexas.

"Nós julgaremos com toda a Justiça, com todo o pleno direito à defesa e ao contraditório, e se tiver realmente cometido crimes, se chegar a nós, será punido", disse Parente em entrevista ao UOL naquele ano.

A presidente do STM negou o pedido da defesa de Bolsonaro sob o argumento de que as declarações do ministro tinham "amparo em uma base lógico-jurídica elementar: a condenação é consequência da apuração de responsabilidade penal sob o crivo do contraditório".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Corte também julgou nesta quarta um recurso ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, que também foi condenado por participação na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A defesa do almirante questiona uma decisão da ministra Verônica Abdalla Sterman, relatora do processo, que considerou prejudicado pedido de produção de provas e diligências documentais em processo que também trata da permanência no oficialato.

No julgamento de terça-feira, a ministra alterou parcialmente a sua decisão. Ela autorizou que a defesa de Garnier apresente no prazo 10 dias as manifestações por escrito de testemunhas abonatórias. Outra flexibilização foi para que a Marinha envie os registros funcionais, as avaliações de desempenho e os elogios pessoais a Garnier para que sejam juntados ao processo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto ao compartilhamento de provas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra afirmou que caberá ao relator da ação penal do golpe, ministro Alexandre de Moraes, decidir se acata o pedido de Garnier. O posicionamento da ministra prevaleceu com o apoio de 10 dos 15 ministros. A presidente do STM não vou neste processo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOLSONARO/PRISÃO/PROCESSO/PERDA/PATENTE/STM/DECISÃO/REJEIÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV