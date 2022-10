STJ decide se mantém ou não afastamento de Paulo Dantas, governador de Alagoas

Pepita Ortega (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A corte especial do Superior Tribunal de Justiça se reúne na tarde desta quinta-feira, 13, para analisar a decisão da ministra Laurita Vaz que afastou do cargo o governador de Alagoas Paulo Dantas (MDB). O colegiado que reúne os 15 magistrados mais antigos da corte, não só vai analisar as medidas cautelares decretadas por Laurita, mas a manutenção do sigilo do inquérito, que se debruça sobre supostos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

continua após publicidade .

A sessão teve início às 14h e está sendo transmitida pelo canal do STJ no YouTube . A reunião é extraordinária e foi convocada em razão da urgência na análise das medidas que integram a Operação Edema.

A fase ostensiva das investigações foi aberta na terça feira, 11, com o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão. O governador afastado foi alvo de buscas no hotel que estava hospedado em São Paulo, ocasião em que a PF apreendeu R$ 14 mil. Em um endereço ligado ao mandatário em Alagoas, os agentes confiscaram R$ 100 mil.

continua após publicidade .

Entre as outras medidas decretadas por Laurita, que passarão pelo crivo da corte especial, está o bloqueio de R$ 54 milhões dos investigados. O valor foi estimado pela PF como o prejuízo causado pelo suposto esquema de 'rachadinha' sob suspeita.

A apuração se debruça sobre a suposta nomeação de 93 servidores fantasmas na Assembleia Legislativa de Alagoas, com a devolução da maior parte dos salários aos operadores do grupo.

O governador afastado reagiu à operação, a qualificado como 'encenação' e 'fake news travestida de oficialidade', além de afirmar que uma ala da Polícia Federal foi 'aparelhada para atender interesses político-eleitorais'.