Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

STJ confirma condenação de Allan dos Santos por caluniar cineasta

Escrito por Maria Magnabosco (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 16:44:00 Editado em 22.05.2026, 16:54:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a condenação do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos por calúnia contra a cineasta Estela Renner. A decisão é da Corte especial do tribunal, que o sentenciou a um ano, sete meses e um dia de detenção. Como o processo transitou em julgado nesta quinta-feira, 21, ele não poderá mais recorrer.

A condenação já havia sido imposta pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), e o STJ rejeitou os últimos recursos da defesa do bolsonarista. Allan dos Santos também foi condenado a indenizar Estela por danos morais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Estadão tenta contato com Allan dos Santos e Estela Renner. O espaço está aberto para manifestações.

O caso refere-se a um vídeo publicado em 2017 nas redes sociais, em que o blogueiro acusou a cineasta de "incentivar o uso de maconha por criancinhas" e afirmou que ela teria usado recursos públicos de forma ilegal. Na ação penal ajuizada por Estela Renner, ela acusou Allan dos Santos dos crimes de calúnia, difamação e injúria.

No acórdão, o STJ concluiu, com base no conjunto de provas, que Allan dos Santos praticou o crime de calúnia ao atribuir falsamente à cineasta fatos definidos como crime. Segundo a decisão, as declarações feitas pelo blogueiro não se limitaram a críticas genéricas ou opiniões, mas envolveram acusações concretas, incluindo o suposto uso ilegal de recursos públicos e o incentivo ao uso de drogas por crianças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Corte também afirmou que rever esse entendimento exigiria reexaminar provas e fatos do processo, o que é vedado nesse tipo de recurso. Os ministros ressaltaram ainda que, diferentemente de precedentes citados pela defesa, o caso envolvia imputações específicas e determinadas, suficientes para caracterizar o crime de calúnia.

Allan dos Santos também responde a investigações no Supremo Tribunal Federal (STF) por disseminação de notícias falsas e ataques à democracia. Desde 2021, o blogueiro tem prisão preventiva decretada, mas está foragido nos Estados Unidos e segue sendo alvo de inquéritos sobre fake news e milícias digitais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
STJ/CONDENAÇÃO/ALLAN DOS SANTOS/CALÚNIA/ESTELA RENNER
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV