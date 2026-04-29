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STF/nota: STF respeita prerrogativa do Senado e história de todos os envolvidos

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 21:42:00 Editado em 29.04.2026, 21:54:13
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O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou nota em que diz respeitar a prerrogativa do Senado de rejeitar indicações do presidente da República e que respeita a "história pessoal e institucional" de todos os envolvidos no processo. O advogado-geral da União Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo, foi rejeitado por 42 a 34 votos no plenário do Senado hoje.

Fachin também disse que aguarda "com serenidade" as medidas cabíveis para o preenchimento da vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

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"O Supremo Tribunal Federal reafirma seu respeito à prerrogativa constitucional do Senado Federal. Reitera, igualmente, o respeito à história pessoal e institucional de todos os agentes públicos envolvidos no processo, reconhecendo que a vida republicana se fortalece quando divergências são tratadas com elevação, urbanidade e responsabilidade pública", diz a nota.

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JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/SENADO/REJEIÇÃO/FACHIN
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