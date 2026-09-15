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STF retoma sessão sobre investigação de Moraes por elo com Vorcaro

Escrito por Lavínia Kaucz, Gabriel Máximo e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, retomou pouco depois das 15h desta terça-feira, 15, a sessão da Corte que vai decidir sobre a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por suposta ligação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Na primeira parte da sessão, ocorrida na manhã desta terça-feira, 15, Fachin leu o relatório do processo e abriu espaço para os colegas que quisessem se declarar impedidos de participar do julgamento, o que foi feito por Nunes Marques e Dias Toffoli.

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Na sequência, Gilmar Mendes apresentou uma questão de ordem em que defendeu a suspensão do julgamento. Com base em ofício apresentado por Flávio Dino, o decano da Corte argumentou que Fachin não deveria ter avocado para si e retirado de Mendonça a relatoria do caso.

A exposição do ministro foi marcada por um momento de tensão entre Fachin e Dino e também por um bate-boca de Moraes e Mendonça, além do próprio Gilmar e do ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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STF/CRISE/FACHIN/JULGAMENTO/PLENÁRIO/MORAES/RETOMADA
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