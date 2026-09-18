Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

STF rejeita recurso e mantém condenação de Eduardo Bolsonaro por coação

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta sexta-feira, 18, por unanimidade, um recurso apresentado pela defesa do ex-deputado Eduardo Bolsonaro e manteve sua condenação por coação. O ex-parlamentar foi condenado em junho a quatro anos e dois meses em regime aberto.

O julgamento do recurso ocorre no plenário virtual da Primeira Turma e termina na noite desta sexta-feira, 18, mas todos os ministros já votaram. Prevaleceu o entendimento do relator, Alexandre de Moraes, que foi seguido por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Eduardo atuou junto ao governo dos Estados Unidos para tentar impedir que o STF condenasse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista. O ex-deputado buscou sanções a ministros da Corte e às exportações brasileiras, de acordo com a denúncia da PGR.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
coação condenação Eduardo Bolsonaro MANUTENÇÃO stf
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV