STF: posse de André Mendonça será no dia 16 de dezembro, às 16h

Aprovado na quarta-feira, 1º, pelo Senado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça tomará posse no dia 16 de dezembro, às 16 horas, informou nesta quinta-feira, 2,a assessoria de imprensa da Corte por meio de nota. A data foi antecipada ontem pelo Estadão/Broadcast Político.

A escolha do dia da posse foi decidida hoje durante uma reunião entre Mendonça e o presidente do STF, Luiz Fux. "O encontro começou por volta de 13h e durou cerca de uma hora. Ficou definido que a posse será no dia 16 de dezembro, às 16h", diz a nota do Supremo.

Mais cedo, em visita ao Palácio do Planalto, Mendonça afirmou ter conversado com Fux e que esperava tomar posse ainda este ano