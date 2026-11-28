O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou o julgamento da proposta de súmula contra "pautas-bomba" - medidas que criam despesas sem apontar a fonte de custeio - elaborada pelo ministro Gilmar Mendes. A análise será feita no plenário virtual entre os dias 11 e 18 de dezembro.

Apresentada pelo decano da Corte em junho, a proposta surgiu em meio ao avanço, no Congresso, de medidas com impacto bilionário sobre as contas públicas. A iniciativa conta com o apoio do ministro da Fazenda, Dario Durigan.

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A súmula é um documento que resume a jurisprudência do Tribunal e orienta decisões futuras. Se aprovada, poderá servir de respaldo ao governo para vetar ou questionar na Justiça medidas que criem novas despesas sem indicar a correspondente fonte de financiamento.

O texto diz que é "inconstitucional a lei ou ato normativo que crie ou altere despesa obrigatória, conceda benefício fiscal ou implique renúncia de receita sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, bem como sem a indicação das respectivas medidas compensatórias, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal". O entendimento vale para União, Estados e municípios.