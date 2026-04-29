STF: Jorge Messias chega ao Senado para sabatina na CCJ da Casa

O advogado-geral da União Jorge Messias chegou pouco antes das 9h desta quarta-feira, 29, ao Senado para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) por uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ao ser questionado por jornalistas sobre sua expectativa, Messias respondeu: "Deus abençoe vocês". Ele chegou ao Senado com um exemplar da Constituição de 1988 e estava acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio. A previsão é que a sabatina comece às 9h.