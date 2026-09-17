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STF informa cancelamento da sessão sobre Mendonça, agendada para o dia 23

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, cancelou a sessão agendada para a próxima quarta-feira, 23, que analisaria a atuação do ministro André Mendonça nas relatorias dos casos envolvendo o Banco Master e as fraudes do INSS. A nova data não foi informada.

De acordo com despacho publicado nesta quinta-feira, 17, o cancelamento decorre do pedido de vista do ministro Flávio Dino do processo envolvendo Alexandre de Moraes, na terça-feira, 15.

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No julgamento de Moraes, os ministros começaram a analisar uma questão de ordem que pedia o julgamento conjunto com Mendonça. Como a análise foi suspensa, o entendimento é que o caso envolvendo Mendonça precisa aguardar o desfecho da questão de ordem. Até o momento, o placar é de 4 a 3 para manter as análises separadas.

O processo sobre Mendonça foi instaurado a partir de um pedido de Moraes, que apontou abuso de autoridade e quebra da parcialidade do ministro, com suposto favorecimento a determinados grupos políticos. O relator é o próprio Fachin.

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STF/CRISE/SESSÃO PLENÁRIA/CASO MENDONÇA/FACHIN/CANCELAMENTO
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