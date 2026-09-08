Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

STF: Fux cancela sessão da 2ª Turma que estava prevista para esta terça, 8

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou a sessão da Segunda Turma que estava prevista para a tarde desta terça-feira, 8. A decisão foi tomada em meio à repercussão da decisão do ministro André Mendonça que determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. Até o momento da publicação desta nota, o gabinete do ministro ainda não havia dado uma justificativa para cancelar a sessão.

A Segunda Turma formou maioria em sessão virtual, nesta terça-feira, para confirmar a liminar de Mendonça. A análise, porém, foi suspensa por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, o que adia a proclamação do resultado. A liminar tem eficácia imediata.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2ª turma cancelamento SESSÃO STF/CRISE/MENDONÇA/PF/ANDREI PASSOS/AFASTAMENTO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV