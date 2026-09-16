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STF está em um lamaçal; sessão foi estímulo à desobediência civil, diz Caiado

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) da terça-feira, 15, representou um "estímulo à desobediência civil". As declarações ocorreram durante entrevista ao canal Flow Podcast, no YouTube, nesta quarta-feira, 16, em São Paulo.

Na ocasião, Caiado disse que a sessão foi "rasteira" de forma que "raramente se vê no Legislativo brasileiro" e declarou que o STF está em "um lamaçal". Segundo o ex-governador de Goiás, o Senado Federal deveria criar uma comissão para realizar um julgamento sobre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e poderia afastá-lo do cargo.

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O candidato também defendeu que os Três Poderes não sejam "escudo" para "imoralidades" e acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ter tomado um "lado" e de estar "envolvido" na crise do Judiciário.

Segundo ele, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) "não vão conseguir fechar a equação" da governabilidade.

"A conciliação dos Poderes é fundamental para a governabilidade", declarou. Em relação a Flávio, Caiado ressaltou que "travaram o processo das rachadinhas e do Dark Horse".

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