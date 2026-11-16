A segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve, por unanimidade, a decisão que impediu que dois jornalistas pagassem uma indenização de R$30 mil a juíza do Mato Grosso do Sul. Os jornalistas haviam sido condenados pela justiça do Estado pela publicação de uma reportagem sobre a magistrada.

O Estadão buscou a assessoria de imprensa do TJ-MT e da juíza, por meio da 11ª Vara Cível de Cuiabá, mas não recebeu resposta. O espaço segue em aberto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Supremo declarou que o caso transitou em julgado na última sexta-feira, 13, ou seja, não cabe mais recurso sobre a decisão. Todos os integrantes da segunda turma seguiram o voto do relator, Kassio Nunes Marques. São eles os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Fux e Gilmar Mendes.

Os jornalistas Guilherme Waltenberg e Mikhail Favalessa foram condenados na Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por publicar um texto sobre a relação da juíza Olinda de Quadros Altomare, da 11ª Vara Cível de Cuiabá, com um empresário que era parte de um processo. Segundo a notícia, a magistrada devia mais de R$ 1 milhão à empresa da qual ele era sócio. A juíza não havia se declarado suspeita para julgar o caso.

No seu voto, Kassio Nunes Marques afirmou que "não há qualquer indicativo de que os fatos reportados sejam inverídicos ou de que haja ilicitude na forma de sua divulgação".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro também argumentou que a matéria apenas se limitou a falar sobre três fatos objetivos: a existência de um vínculo econômico entre a magistrada e a empresa cujo sócio era parte no processo; a inexistência da declaração de suspeição; e uma decisão favorável ao empresário.

"Portanto, parece-me descabida a conclusão de que a reportagem tenha excedido os limites do direito de informar pelo simples fato de expor circunstâncias reais potencialmente relevantes ao escrutínio público sobre a atuação jurisdicional de agente estatal" afirmou o relator em seu voto.

Em seguida, Nunes Marques complementou, afirmando que a imposição da indenização representa uma "representa restrição desproporcional às liberdades informativas e produz efeito inibidor indevido sobre o exercício da atividade jornalística". Ele também declarou que deve ser considerado o direito de informação do cidadão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A segunda turma também decidiu aumentar em 10% o valor que a parte perdedora deverá pagar aos advogados da parte vencedora (os chamados honorários advocatícios) e aplicaram uma multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por considerarem que o recurso era infundado.

Em decisão monocrática proferida em junho, Kassio Nunes já havia afirmado que lhe parecia "descabida a conclusão de que a reportagem tenha excedido os limites do direito de informar pelo simples fato de expor circunstâncias reais potencialmente relevantes ao escrutínio público sobre a atuação jurisdicional de agente estatal".