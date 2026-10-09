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STF: Dino relata ameaças e diz que não existe Judiciário se juiz tiver medo de decidir

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse ter recebido um relatório de segurança do Tribunal mostrando "milhares" de "ameaças de assassinato e agressões diversas". Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 9, ele afirmou que "se um juiz passar a ter medo de decidir um processo, à vista do suposto risco de sofrer perseguições pessoais, não existe mais Poder Judiciário".

Dino também disse que "o ódio exposto nas mensagens deriva da repetição de mentiras, visando causar violência".

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"Se as pessoas não concordam com decisões judiciais, elas podem recorrer aos Colegiados competentes. Não precisa matar o juiz que tomou a decisão, nem fazer discursos raivosos incitando perseguições e agressões. Em nada alterarei a minha atuação profissional, pois nunca minha perna ou minha mão tremeram, nem minha voz se alterou", afirmou o ministro.

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