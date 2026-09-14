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STF: Dino comenta sobre exclusão de imprensa no plenário e diz que não foi consultado

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta segunda-feira, 14. que não foi consultado sobre a proibição para a imprensa acessar o plenário da Corte no julgamento desta terça-feira, 15, quando o Tribunal vai decidir se autoriza a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes em razão do seu suposto elo com o banqueiro Daniel Vorcaro.

O plenário será aberto apenas para pessoas que se credenciaram em link disponibilizado pelo Supremo e tiveram o credenciamento confirmado pelo cerimonial da Corte.

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"O ministro Flávio Dino esclarece que não foi consultado sobre esse ponto e, caso consultado, se manifestaria a favor da presença dos jornalistas no plenário. Se estarão presentes centenas de pessoas, algumas inclusive 'convidadas', o ministro entende que não há razão para excluir os jornalistas", afirmou Dino em nota. A secretaria de comunicação do Supremo negou que haja pessoas convidadas.

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DINO exclusão IMPRENSA STF/CRISE/FACHIN/JULGAMENTO/PLENÁRIO/MORAES
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