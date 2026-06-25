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STF decreta ponto facultativo na segunda para jogo do Brasil na Copa do Mundo

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 18:01:00 Editado em 25.06.2026, 18:13:35
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O Supremo Tribunal Federal (STF) decretou ponto facultativo para a próxima segunda-feira, 29, quando a Seleção Brasileira disputa partida da Copa do Mundo às 14h. Os prazos processuais com vencimento na data ficam automaticamente prorrogados para terça-feira,30.

A medida foi estabelecida pela Portaria GDG 146/2026, assinada nesta quinta-feira (25) pela diretora-geral da secretaria do tribunal, Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda. Os titulares de cada unidade ficam responsáveis pela preservação dos serviços essenciais durante o ponto facultativo.

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Não é a primeira vez que a Copa interfere na rotina do tribunal. Na quarta-feira, 24, o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, encurtou a sessão plenária para que os ministros pudessem acompanhar o jogo do Brasil contra a Escócia. "Nenhum de nós é imune", afirmou.

A ministra Cármen Lúcia lembrou que o STF já havia feito o mesmo em 2006, e Fachin brincou que a Corte iria "manter a jurisprudência".

O adversário do Brasil na segunda-feira ainda não está definido. Nesta quinta-feira (25), às 20h, jogam Japão x Suécia e Tunísia x Holanda, pelo Grupo F. Se as colocações do grupo atual se mantiverem, o Brasil enfrentará o Japão.

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