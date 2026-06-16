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JULGAMENTO

STF condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão por coação

A pena deverá começar a ser cumprida em regime semiaberto

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 18:13:48 Editado em 16.06.2026, 18:30:31
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STF condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão por coação
Autor Eduardo Bolsonaro é julgado no STF - Foto: © Lula Marques/Agência Brasil

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (16) condenar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão e o pagamento de 50 dias multa, um dia multa equivale a dois salários mínimos. A pena deverá começar a ser cumprida em regime semiaberto.

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-LEIA MAIS: Arma registrada no nome de Bolsonaro é apreendida com militar no DF

O placar unânime de 4 votos a 0 foi obtido no julgamento da ação penal na qual Eduardo é réu pela acusação de articular o tarifaço contra as exportações brasileiras para tentar evitar a condenação ex-presidente Jair Bolsonaro no processo da trama golpista.

A condenação também envolve os atos para estimular o governo do presidente Donald Trump a revogar os vistos de ministros da Corte e do governo federal e a aplicação das sanções econômicas da Lei Magnitsky.

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Os votos foram proferidos pelo relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Desde o ano passado, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e perdeu o mandato de parlamentar por faltar às sessões da Câmara dos Deputados.

Da Agência Brasil

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BRASIL Eduardo Bolsonaro julgamento Política stf
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