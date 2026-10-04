'SP vai ser decisivo para eleger Flávio no 2º turno', diz Tarcísio em 1ª fala após reeleição
No primeiro discurso após ser reeleito governador de São Paulo neste domingo, 4, Tarcísio de Freitas (Republicanos) agradeceu a Jair Bolsonaro (PL) e fez videochamada com Flávio Bolsonaro (PL) e Nikolas Ferreira (PL-MG).
"Agora, São Paulo vai ser decisivo para eleger Flávio Bolsonaro no segundo turno. Nós não vamos abaixar nossos acampamentos, nem nossas bandeiras. Nós vamos derrotar o PT", defendeu Tarcísio.
"A gente não faz nada sozinho. Quero agradecer Jair Bolsonaro que me abriu as portas tempos atrás. O tempo da virada está chegando", afirmou o governador reeleito.
Tarcísio já havia derrotado o petista na eleição passada, mas no segundo turno. A disputa paulista não era definida na primeira etapa da votação desde 2014, Geraldo Alckmin, também última vez que São Paulo reelegeu o incumbente.
Mais cedo, o governador desconversou sobre as chances de disputar uma vaga no Palácio do Planalto em 2030.