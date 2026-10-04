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'SP vai ser decisivo para eleger Flávio no 2º turno', diz Tarcísio em 1ª fala após reeleição

Escrito por Malu Mões (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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No primeiro discurso após ser reeleito governador de São Paulo neste domingo, 4, Tarcísio de Freitas (Republicanos) agradeceu a Jair Bolsonaro (PL) e fez videochamada com Flávio Bolsonaro (PL) e Nikolas Ferreira (PL-MG).

"Agora, São Paulo vai ser decisivo para eleger Flávio Bolsonaro no segundo turno. Nós não vamos abaixar nossos acampamentos, nem nossas bandeiras. Nós vamos derrotar o PT", defendeu Tarcísio.

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"A gente não faz nada sozinho. Quero agradecer Jair Bolsonaro que me abriu as portas tempos atrás. O tempo da virada está chegando", afirmou o governador reeleito.

Tarcísio já havia derrotado o petista na eleição passada, mas no segundo turno. A disputa paulista não era definida na primeira etapa da votação desde 2014, Geraldo Alckmin, também última vez que São Paulo reelegeu o incumbente.

Mais cedo, o governador desconversou sobre as chances de disputar uma vaga no Palácio do Planalto em 2030.

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