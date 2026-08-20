SP vai cumprir metas do marco de saneamento até 2030, promete Tarcísio

O governador paulista e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quinta-feira, 20, que o Estado de São Paulo irá cumprir com as metas do marco de saneamento básico até 2030. Segundo ele, parte dessa conquista deve ser reflexo do processo da privatização da Sabesp, que aumentou a capacidade de investimento da empresa.

"Quais são as unidades da federação que vão cumprir o marco do saneamento? O Brasil vai cumprir o que está no marco ou não? Isso é muito sério. E a gente aqui em São Paulo está dando exemplo. A gente saiu na frente", disse Tarcísio durante sabatina organizada pela rádio CBN e os jornais O Globo e Valor Econômico.

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Ao defender a atual gestão da Sabesp, já privatizada, Tarcísio disse que a maioria das reclamações que chegam à companhia são sobre o preço da tarifa e não necessariamente sobre a qualidade do serviço ofertado.

Em relação ao preço da tarifa, o governador destacou que parte das reclamações refletem o fato de que pessoas que tinham serviços de saneamento não estavam registradas para pagar a tarifa.

Ele também mencionou que parte das reclamações à Sabesp estavam relacionadas à troca de hidrômetros feita pela companhia.

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O chefe do executivo paulista ainda destacou uma série de empreendimentos que a Sabesp tem feito para garantir abastecimento de água e rede de esgoto a regiões que não contavam com o serviço antes. "A empresa que fazia 200 obras por ano está fazendo 1.200, está acelerando esse processo de universalização", mencionou.

Ele também repetiu que há promessa de trabalhar na despoluição na represa Billings, visando o fornecimento de água à Grande São Paulo. "Estamos fazendo uma série de intervenções para melhorar a resiliência hídrica."