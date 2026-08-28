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SP: na estreia do horário eleitoral, Tarcísio aposta no impossível; Haddad apresenta currículo

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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No primeiro dia de propaganda eleitoral no rádio, os dois principais candidatos ao governo de São Paulo divergiram em suas estratégias de comunicação com o eleitorado em suas inserções, na manhã desta sexta-feira, 28.

Com 6 minutos e 20 segundos, 70% do tempo total do bloco de propaganda, o atual governador e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), buscou se colocar como realizador do "impossível".

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"Alguém me disse uma vez que não sabendo que era impossível foi lá e fez e no nosso governo a gente resolveu não acreditar que alguma coisa fosse impossível", disse Tarcísio em sua inserção. Como exemplo de realizações de sua gestão, ele citou o esvaziamento da Cracolândia no Centro da capital paulista.

O governador também disse esperar uma campanha "alegre, sem baixaria, falando de esperança, do futuro, da vida das pessoas" e destacou que não se incomoda em tomar medidas impopulares.

"Meu compromisso é com São Paulo, com as mulheres jovens, com cada paulista. E se tiver que ser impopular, tenho zero problema com isso, desde que, no fina,l o resultado seja para o paulista prosperar", declarou.

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Tarcísio também contou como deseja ser lembrado pela população: "Quem vai dizer qual foi a nossa marca é o povo. Mas se eu pudesse escolher uma coisa para ficar, eu gostaria que as pessoas dissessem: Foi um governo de coragem".

Haddad aposta em ações como ministro e prefeito

"Ainda bem que acabou esse programa Tarcísio, só promessa. Teve quatro anos para fazer e não fez, agora quer que a gente acredite nele de novo? A água está cara, violência está aumentando, pedágio em tudo que é lugar. Ah não, não tem como", alfinetaram os apresentadores do programa de Fernando Haddad (PT) logo no início da inserção.

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Com 2 minutos e 39 segundos de propaganda, o candidato petista ao Palácio dos Bandeirantes utilizou seu tempo com uma curta fala em que pediu que o "véu das paixões políticas" seja retirado em prol de suas propostas.

"Sou de São Paulo, pai de um filho e de uma filha. Eu não aceito um governo que não protege a vida das pessoas e finja agir só em anos de eleição. Governar é enfrentar os problemas, não conviver com eles. Foi assim que conduzi minha vida pública. Enfrentei crises e interesses de poderosos para beneficiar a maioria. Se você retirar o véu das paixões políticas, examinar os fatos e me der uma chance, eu assumo o compromisso. Vou recolocar São Paulo num lugar de onde ele nunca deveria ter saído", prometeu Haddad.

No restante da inserção, os apresentadores destacaram ações do petista enquanto ministro da Educação e da Fazenda, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), o Desenrola Brasil e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, além da Rede Hora Certa, programa de saúde criado durante sua gestão à frente da Prefeitura de São Paulo.

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