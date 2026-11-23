Em entrevista ao jornal espanhol El País, publicada no domingo, 22, o deputado reeleito André Janones (Rede-MG) comenta sobre o Exército do Lula, canal de Whatsapp, que liderou o engajamento digital da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a repercussão internacional dos atos de mobilização digital.

O jornal descreve Janones como o "general do exército de Lula" e diz que sua liderança impulsionou a "virada eleitoral mais emocionante dos últimos tempos", em referência ao resultado das eleições no segundo turno.

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Depois da reeleição, o deputado participou de uma série de viagens internacionais para cumprir agenda com o presidente. Entre os países visitados estão: Espanha, Turquia e Filipinas.

Na entrevista, Janones afirmou que tem recebido convites internacionais para participar de campanhas presidenciais, mas não tem intenção de seguir carreira como consultor. "Sou um ator político", declarou.

"Quero compartilhar meus conhecimentos para contribuir com o crescimento do campo progressista e, consequentemente, com o fim da extrema direita no mundo", continuou.

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Ao jornal, declarou apoio ao presidenciável espanhol Pedro Sánchez e ao Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), que disputarão eleições no país no próximo domingo, 29. Ele afirmou ainda que deu recomendações e compartilhou experiências com os responsáveis pelo canal, mas que não assumiu nenhuma campanha.

"Estou sob a liderança de Lula e ele, como o estadista que é, não interfere nas eleições de outros países", continuou.

Na estimativa do deputado, a Espanha consegue replicar entre 50% e 60% das operações brasileiras nas redes, mas com mais foco nas ruas do que no digital, uma vez que o tempo de tela no Brasil é superior ao espanhol.

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Para Janones, as técnicas de engajamento são replicáveis em todo o mundo. Em síntese, ele recomenda apenas interações com publicações que sejam positivas para seus simpatizantes ou candidatos.

Questionado sobre a queda no número de seguidores do canal que estava liderando - são menos de 1,4 milhão de seguidores desde o fim do segundo turno - Janones atenuou a situação e disse que as pessoas estão de "ressaca da vitória" e "brincando com os perdedores".

"Quando começar o Lula 4 e o novo congresso, teremos agendas importantes. Aí o exército voltará a ter uma missão. Antes, foi conseguir a vitória para o presidente; a partir de 2027, será dar a ele governabilidade", concluiu.

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Falha de comunicação

Em outra entrevista, ao canal O Três News, concedida nesta segunda-feira, 23, Janones admitiu falhas de comunicação após o governo receber críticas relacionadas ao ajuste fiscal de alas do PT e de outros aliados.

"Eu não entendi porque não se podia esperar a gente voltar ao Brasil para aprofundar a questão. Não vi essa urgência de ter que ser de hoje para amanhã. Isso não significa que eu não reconheça que teve uma falha de comunicação de não se comunicar antes, de não se debater antes. Eu assumo essa falha para mim", disse.

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O projeto foi apresentado no último dia 11, período em que Lula e Janones estavam em viagem à Turquia para participar da COP31. O parlamentar afirmou que, na época, não via urgência em tratar do tema.