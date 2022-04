Da Redação

'Sou mais cristão que Bolsonaro', diz Lula em jantar com senadores

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) jantou com senadores do MDB na noite desta segunda-feira (11). O político disse o seguinte: "Sou mais cristão que Bolsonaro". O petista fez o comentário depois de ser indagado pelos senadores sobre como uma declaração dele sobre o aborto, na semana passada, repercutia mal junto ao eleitorado. "Eu sou contra, mas não vou fugir da discussão", afirmou o pré-candidato do PT sobre o tema.

Na última semana, Lula alegou que o aborto era uma questão de saúde pública, a que todos deveriam ter direito.

No jantar com parlamentes, que aconteceu na casa do ex-presidente do Congresso Eunício Oliveira, Lula citou o fato de integrantes da família Bolsonaro terem criticado a sua liberação para o velório de seu neto, que morreu enquanto ele estava preso em Curitiba, e também a disputa de Carlos Bolsonaro contra a própria mãe, Rogéria, por uma cadeira no legislativo municipal do Rio. "Isso é ser cristão?", teria questionado, segundo relato dos presentes.

As informações são de Julia Duailibi, GloboNews.