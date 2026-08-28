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Sou homem de debate, decidi trabalhar por nossos candidatos aos governos e Senado, diz Lula

Escrito por Gabriel de Sousa e Rayllanna Cardoso, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que foi até Salvador (BA) participar de um ato das campanhas petistas para ajudar nas eleições para o governo de Jerônimo Rodrigues (PT), e ao Senado de Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT). Lula disse ainda que o comício, no qual participa nesta sexta-feira, 28, não foi feito para discursos, e sim para uma "caminhada pela liberdade". Liberdade é, também, o nome do bairro em que ocorre o evento.

"Sou um homem de debate, decidi trabalhar por nossos candidatos a governador e ao Senado", afirmou.

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Em coletiva de imprensa com jornalistas, Lula criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmando que, em 2023, ele tirou o Brasil de uma "lama". Segundo ele, a ida para a Bahia serve para mostrar os feitos do governo local para os eleitores do Estado.

Sobre economia, o presidente disse também que recebeu um déficit fiscal de 2,8% e, agora, entrega um orçamento com superávit de 0,1%.

Lula destacou que 20 dos 24 campi universitários baianos foram feitos durante as gestões petistas e que o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) destinou R$ 112 bilhões ao Estado, sendo que R$ 52 bilhões já foram executados. Os recursos restantes, segundo o presidente, serão executados até 2029.

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O presidente também destacou os planos de governo dele para a área de tecnologia, mirando minerais críticos e afirmou que é preciso formar profissionais na área. O presidente disse ter o desejo de produzir carros, baterias, chips e celulares no Brasil. Ele também destacou a importância da aprovação do PL do Redata, previsto para a semana que vem no Senado, que pode atrair R$ 500 milhões em investimentos.

"Não queremos apenas exportar minerais, queremos transformá-los em produtos no Brasil", disse.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/BA/ATO DE CAMPANHA
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