'Sou agro raiz, eu não sou sabor agro. Hoje tem uma geração sabor agro', diz Caiado

O pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que não pretende recuar na promessa de conceder anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e disse que sempre manteve suas posições, como em relação ao agronegócio. As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 29, à imprensa, ao visitar a feira agrícola Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).

"Na minha história de vida, você sabe que eu sou um homem que tem 40 de posição. Você nunca viu o Caiado recuar. Você vê o Caiado na coerência. Eu sou agro raiz, eu não sou sabor agro, como alguns são", declarou, em referência a uma expressão viral na internet.

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Caiado continuou: "Eu sou um homem que mantém as minhas tradições. Porque hoje tem uma geração sabor agro. Eu não, eu sou agro raiz. O que eu disse, eu vou fazer. No dia 1º de janeiro de 2027, eu vou promover anistia ampla, geral e irrestrita a todos e ao ex-presidente da República".