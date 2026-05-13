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Sóstenes e Rogério Marinho deixam Congresso e devem ir à sede do PL após matéria do Intercept

Escrito por Pedro Uczai (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 16:40:00 Editado em 13.05.2026, 16:49:04
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Líderes da oposição evitaram comentar o suposto financiamento do dono do Master, Daniel Vorcaro, para o filme que retratará a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência.

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), afirmou desconhecer as informações e que só se manifestaria após conversar com algumas pessoas. Ele é o coordenador de campanha de Flávio. Segundo fontes, Marinho seguiu para uma casa usada como "QG" pela campanha de Flávio.

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Já o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse que Flávio segue em Brasília, mas não deu detalhes sobre onde ele está.

Marinho e Sóstenes deixaram o Congresso e afirmaram que fariam uma reunião na sede do PL.

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