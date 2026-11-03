Sóstenes Cavalcante: PL é uma grife nacional; não vamos jogar nome na lama sem contrapartida

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que o partido só decidirá qual posição irá adotar na disputa pela presidência da Casa na próxima semana. Após uma reunião na sede da legenda em Brasília, ele ponderou, porém, que a sigla está atenta a seus eleitores.

"Logicamente nós temos convicção de que hoje o PL é uma grife nacional e que nós não vamos jogar o nome do PL na lama, sem nenhum tipo de contrapartida aos nossos eleitores. E os nossos eleitores estão muito atentos, aqueles que nos fizeram a maior bancada na Câmara e no Senado, e possam ter certeza que com muito equilíbrio, com muito respeito, na próxima semana a bancada de deputados também vai decidir qual é o caminho que nós seguiremos com relação à eleição da presidência da Câmara", declarou o parlamentar.

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Com a maior bancada da Casa para a próxima legislatura, com 121 deputados, o PL discute qual posição adotar após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), conquistar o apoio de 15 partidos para sua reeleição e ter a recondução praticamente garantida. Sem se aliar ao deputado paraibano, a legenda do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) pode ter espaços na Casa, como vagas na Mesa Diretora e as presidências das comissões.

Questionado sobre o possível isolamento caso o PL decida por uma candidatura própria, Sóstenes respondeu: "Estar isolado em um primeiro momento não significa uma má estratégia". Ele mencionou que em 2023 o partido acabou sem espaços no Senado após Rogério Marinho (PL-RN) perder a presidência da Casa para Rodrigo Pacheco, à época no PSD de Minas Gerais, mas "quatro anos depois, voltou fortalecidíssimo".