Soninha recomenda voto em Simone Tebet para segunda vaga ao Senado por SP

A candidata ao Senado por São Paulo Soninha Francine (Cidadania) recomendou nesta segunda-feira, 28, o voto na ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB) para a segunda vaga ao Senado.

"Eu e Simone temos diferenças? Sim, mas as convergências são maiores. Essa parceria vem de 2022. Eu apoiei Simone como candidata à Presidência da República naquele ano e reforço o segundo voto em Simone para o Senado", disse a ex-vereadora.

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Soninha oficializou o apoio a Tebet no mesmo dia em que o deputado federal Ricardo Salles (Novo) anunciou sua desistência da disputa em favor da chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), formada pelo deputado estadual André do Prado (PL) e pelo ex-secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite (PP).

A ex-vereadora gravou um vídeo ao lado de Tebet para anunciar que recomendará a candidata do PSB como seu segundo voto para o Senado

"Direto na campanha as pessoas me dizem: "meu voto é seu e da Simone Tebet". E eu respondo: é o meu também", afirma Soninha no vídeo ao qual o Estadão teve acesso.

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Tebet, que tem feito campanha para a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede), agradeceu o apoio de Soninha e aproveitou para criticar os adversários:

"Obrigada pelo apoio, estamos juntas. Enquanto o lado de lá se divide, se entrega para o Centrão, nós, mulheres, do lado de cá, eu e você, temos a mesma pauta: a pauta do Estado de São Paulo, a pauta das pessoas, dos direitos sociais, do Brasil, a pauta das mulheres. Fico muito feliz com o seu apoio, você também pode contar comigo. Aqui, agora, nós temos três mulheres valorosas lutando por aquilo que nós acreditamos: pela democracia, pela soberania, pelos direitos sociais", disse Tebet.