Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Soninha recomenda voto em Simone Tebet para segunda vaga ao Senado por SP

Escrito por Bianca Gomes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A candidata ao Senado por São Paulo Soninha Francine (Cidadania) recomendou nesta segunda-feira, 28, o voto na ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB) para a segunda vaga ao Senado.

"Eu e Simone temos diferenças? Sim, mas as convergências são maiores. Essa parceria vem de 2022. Eu apoiei Simone como candidata à Presidência da República naquele ano e reforço o segundo voto em Simone para o Senado", disse a ex-vereadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Soninha oficializou o apoio a Tebet no mesmo dia em que o deputado federal Ricardo Salles (Novo) anunciou sua desistência da disputa em favor da chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), formada pelo deputado estadual André do Prado (PL) e pelo ex-secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite (PP).

A ex-vereadora gravou um vídeo ao lado de Tebet para anunciar que recomendará a candidata do PSB como seu segundo voto para o Senado

"Direto na campanha as pessoas me dizem: "meu voto é seu e da Simone Tebet". E eu respondo: é o meu também", afirma Soninha no vídeo ao qual o Estadão teve acesso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tebet, que tem feito campanha para a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede), agradeceu o apoio de Soninha e aproveitou para criticar os adversários:

"Obrigada pelo apoio, estamos juntas. Enquanto o lado de lá se divide, se entrega para o Centrão, nós, mulheres, do lado de cá, eu e você, temos a mesma pauta: a pauta do Estado de São Paulo, a pauta das pessoas, dos direitos sociais, do Brasil, a pauta das mulheres. Fico muito feliz com o seu apoio, você também pode contar comigo. Aqui, agora, nós temos três mulheres valorosas lutando por aquilo que nós acreditamos: pela democracia, pela soberania, pelos direitos sociais", disse Tebet.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/SP/SENADO/SONINHA/APOIO/SIMONE TEBET
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV