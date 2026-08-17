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Soberania que governo Lula fica brincando é apenas retórica, diz Renan Santos

Escrito por Mariana Ribas e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "A soberania que o governo fica brincando, é uma soberania retórica", disse. A fala foi feita durante a 27ª Conferência Anual Santander, em São Paulo.

"A soberania que a gente vai precisar exercer, ela vai ser muito dura, porque a gente está falando de interesses estratégicos de nações mais poderosas que a nossa, no momento em que nós não temos poder algum. Nós somos uma nação fraca, pobre, indefesa. De joelhos", disse.

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