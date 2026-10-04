Sob gritos de fora Lula, Flávio Bolsonaro (PL) vota no Rio

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O candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) recebeu o apoio de simpatizantes ao votar em um colégio municipal, na zona Norte do Rio, nesta manhã.

Enquanto se organizava para falar com jornalistas, num clima de muito tumulto, apoiadores gritavam "Fora, Lula" e "Lula ladrão".

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Na chegada, por volta das 8h07, ele foi saudado com cumprimentos de "meu presidente".

A votação foi acompanhada por dezenas de profissionais da imprensa brasileira e internacional.

O candidato chegou com a mulher, Fernanda Bolsonaro (PL), sob esquema de segurança.

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Também estiveram no local o candidato ao governo do Rio, Douglas Ruas (PL), os candidatos ao Senado Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL), além da mãe de Flávio, a candidata à Câmara Federal, Rogéria Bolsonaro (PL).

Na sequência, Flávio Bolsonaro (PL) seguiu para acompanhar o voto da esposa em uma escola na Tijuca, na zona Norte do Rio. Depois o presidenciável segue para Brasília, onde vai assistir a apuração.