“Só Deus me tira daquela cadeira”, afirma Bolsonaro

Da Redação

Durante discurso na Marcha Para Jesus, em Curitiba, neste sábado (21), o presidente da República Jair Bolsonaro (PL) afirmou que “só Deus” será capaz de tirá-lo do cargo no Palácio do Planalto. Durante pouco mais de seis minutos, em cima de um carro de som, o chefe do Executivo falou com a multidão que se reuniu em Curitiba.

continua após publicidade .

“Nós juntos com fé atingiremos os nossos objetivos. É uma missão que eu tenho e só Deus me tira daquela cadeira”, ressaltou.

Apesar da fala, o presidente pontuou que o governo dele respeita a Constituição Federal.

continua após publicidade .

“Somos democratas, respeitamos a nossa Constituição e é dever meu, como chefe do Executivo, fazer com que todo aquele que seja fora das quatro linhas da nossa Constituição venha para dentro da mesma. É a maneira que nós temos para viver em paz e harmonia e sonhar com um futuro melhor para todos”, afirmou.

Assim como tem feito costumeiramente nos discursos, Bolsonaro citou passagens bíblicas e falou sobre liberdade de expressão. Dessa vez, não criticou o Partido dos Trabalhadores.

“Sabemos o quão importante é a liberdade de religião e de expressão no nosso Brasil. Tenho certeza, assim como quando me formei Praça do Exército Brasileiro, eu jurei dar a minha vida a ele. Hoje, mais do que isso, todos nós daremos nossa vida pela nossa liberdade. Esse é o plano A de um país que se diz democrático. Essa é a razão maior de nós lutarmos pelos nossos objetivos. A liberdade é mais importante que a própria vida”, enfatizou.

continua após publicidade .

De acordo com o Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep), responsável pela organização do evento, cerca de 300 mil pessoas eram esperadas na Marcha para Jesus 2022.

“Essa Marcha é uma prova de gratidão, de respeito e de louvor ao nosso Deus. A nossa fé é inabalável. A todos vocês agradecemos a presença porque temos a oportunidade de mostrar que a única diferença minha para vocês é esse posto mais alto que ocupo neste momento”, finalizou Bolsonaro.

Com informações Banda B.