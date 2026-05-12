Sistema eletrônico de votação é patrimônio institucional da democracia, diz Nunes Marques

O ministro Kassio Nunes Marques defendeu as urnas eletrônicas e disse que o sistema eleitoral brasileiro é o mais avançado do mundo, durante discurso realizado na solenidade de sua posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira, 12, em Brasília.

"O sistema eletrônico de votação brasileiro constitui patrimônio institucional da nossa democracia. No tocante à recepção, à apuração e à divulgação dos votos, nosso sistema é o mais avançado do mundo. Essa posição de destaque global não impede o constante aperfeiçoamento do nosso sistema", disse.

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Nunes Marques prosseguiu: "Afinal, somente foi conquistada e se mantém a partir desse processo contínuo de evolução, o que assegura posição de vanguarda entre todas as democracias contemporâneas. Cabe à Justiça eleitoral preservar, aperfeiçoar e fortalecer continuamente a confiança pública em torno do sistema eletrônico de votação".

O ministro acrescentou: "Reputo que o coração da democracia está em confiar no voto direto, ainda que, individualmente, essa escolha possa não parecer sábia".

Na ocasião, o magistrado também disse considerar que a internet tornou mais complexo o trabalho de assegurar o livre pensamento e que a liberdade é um "fruto delicado" em uma "árvore espinhosa". O novo presidente do TSE defendeu ainda o reconhecimento de "imperfeições inevitáveis" na democracia brasileira e que há perda de qualidade quando vozes são silenciadas.

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"A democracia não é valiosa porque é perfeita, ela é valiosa porque reconhece a imperfeição humana", declarou. "A democracia é menos um sistema de perfeição e mais um sistema de autocorreção contínua", continuou. Em seguida, Nunes Marques ressaltou a possibilidade de "revisão, alternância, crítica e reconstrução institucional".