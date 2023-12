Silvio Barros lidera pesquisa para a Prefeitura de Maringá; veja

Siga o TNOnline no Google News

Um novo levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira (27), aponta a liderança do ex-prefeito Silvio Barros (Progressistas) na disputa para a Prefeitura de Maringá em 2024.

No cenário 1, Silvio Barros lidera com 45,3% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece Flávio Mantovani, com 8,8%.

No cenário 2, o ex-prefeito tem 50% das intenções de voto. O segundo colocado é Edson Scabora, com 11,6%.

Na espontânea, quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos, Silvio Barros tem 13,3% e o atual prefeito, Ulisses Maia (PSD), aparece em segundo, com 5,1%. Veja todos os resultados abaixo.

A pesquisa também avaliou as gestões municipal, estadual e federal. Ulisses Maia é aprovado em Maringá com 55,4%; o governador Ratinho Junior (PSD) é aprovado no Paraná por 66% dos entrevistados; e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 55,7%.

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 682 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 20 e 22 de dezembro. A pesquisa tem grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais.

Veja a pesquisa completa

Espontânea - Se as eleições para Prefeito(a) de Maringá fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Não sabe/ Não respondeu - 69,2%

Ninguém/ Branco/ Nulo - 6,7%

Silvio Barros - 13,3%

Ulisses Maia - 5,1%

Homero Marchese - 2,1%

Edson Scabora - 1,8%

Do Carmo - 0,9%

Ana Lúcia - 0,3%

Flávio Mantovani - 0,3%

Wilson Quinteiro - 0,1%

Outros nomes citados - 0,1%

Estimulada – Cenário 1

Não sabe/ Não respondeu - 5,3%

Nenhum/ Branco/ Nulo - 7,5%

Silvio Barros - 45,3%

Flávio Mantovani - 8,8%

Homero Marchese - 8,5%

Edson Scabora - 8,2%

Ana Lúcia - 6,5%

Do Carmo - 5,3%

Humberto Henrique - 3,1%

Evandro Oliveira - 1,6%

Estimulada – cenário 2

Não sabe/ Não respondeu - 5,7%

Nenhum/ Branco/ Nulo - 7,9%

Silvio Barros - 50,0%

Edson Scabora - 11,6%

Homero Marchese - 9,5%

Ana Lúcia - 7,9%

Humberto Henrique - 4,3%

Evandro Oliveira - 3,1%

Aprovação da administração do Prefeito Ulisses Maia - ESTIMULADA

Aprova - 55,4%

Desaprova - 40,0%

Não sabe/ não opinou - 4,5%

Aprovação da administração do Governador Ratinho Junior – ESTIMULADA

Aprova - 66,0%

Desaprova - 29,2%

Não sabe/ não opinou - 4,8%

Aprovação da administração do Presidente Lula - ESTIMULADA

Aprova - 39,0%

Desaprova - 55,7%

Não sabe/ não opinou - 5,3%

Fonte: Paraná Pesquisas 

