'Sigo em nova missão determinada pelo presidente na Secretaria-Geral', diz Ramos

Da Redação

Com a chegada do senador Ciro Nogueira (PP-PI) na Casa Civil, o então chefe da pasta, o general Luiz Eduardo Ramos, confirmou, na manhã desta terça-feira, que vai para a Secretaria-Geral da Presidência. Ao desejar boas-vindas e sucesso ao novo chefe da Casa Civil, Ramos disse no Twitter que segue "em uma nova missão determinada pelo presidente".

"Tenham certeza que mais uma vez darei o meu melhor em defesa do Brasil", declarou Ramos, agradecendo aos servidores que estiveram com ele à frente da Casa Civil.

A troca na Casa Civil, que já havia sido anunciada na semana passada, foi confirmada nesta manhã por Nogueira e provocou um rearranjo em outros Ministérios. Ramos vai para a Secretaria-Geral da Presidência, comandada por Onyx Lorenzoni, que por sua vez irá para o futuro recriado Ministério do Trabalho, que se chamará Ministro do Emprego e Previdência.