Sidônio Palmeira diz que Lula irá a debates se houver 2º turno

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve comparecer a debates contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) se os dois forem ao segundo turno. A declaração foi feita em Salvador (BA), enquanto o ministro acompanhava o voto do governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT).

"O presidente Lula não tem nenhum problema (em participar dos debates). Caso aconteça o segundo turno, ele vai para os debates e vai desmascarar esse adversário, que é um representante da extrema-direita", declarou Sidônio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sidônio disse também que está confiante na vitória de Lula e minimizou a tendência de ganho de votos de Flávio Bolsonaro na reta final, atestada pelas pesquisas Datafolha e Quaest, divulgadas neste sábado, 3.

"A tendência está para a gente. Houve só essa movimentação aí no último período, que é o voto útil. Mesmo assim, eu tenho segurança de que a gente sai na frente no primeiro turno. Não está definido, né? Ninguém é vidente para definir isso em uma eleição apertada. Mas eu não tenho dúvida de que o presidente vai ganhar, porque ele defende a soberania, porque ele está preocupado com a vida do povo, está do lado do povo", declarou Sidônio.

Lula não participou de nenhum debate no primeiro turno da eleição. Faltou ao debate da Band e da Globo - este último que acabou cancelado. A decisão final de não ir aos debates foi do próprio presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O petista considerou que seria um erro participar do debate com uma série de candidatos de direita. Lula achou que ele seria alvo de todos os presentes e teria pouco tempo disponível para rebater as críticas vindas dos demais candidatos. Por isso, preferiu faltar e dar entrevista ao Flow Podcast.

Sidônio Palmeira era o principal auxiliar de Lula que defendia a participação do presidente ao menos no debate da Globo. A opinião do candidato, porém, prevaleceu.