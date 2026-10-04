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Sidônio Palmeira diz que Lula irá a debates se houver 2º turno

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve comparecer a debates contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) se os dois forem ao segundo turno. A declaração foi feita em Salvador (BA), enquanto o ministro acompanhava o voto do governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT).

"O presidente Lula não tem nenhum problema (em participar dos debates). Caso aconteça o segundo turno, ele vai para os debates e vai desmascarar esse adversário, que é um representante da extrema-direita", declarou Sidônio.

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Sidônio disse também que está confiante na vitória de Lula e minimizou a tendência de ganho de votos de Flávio Bolsonaro na reta final, atestada pelas pesquisas Datafolha e Quaest, divulgadas neste sábado, 3.

"A tendência está para a gente. Houve só essa movimentação aí no último período, que é o voto útil. Mesmo assim, eu tenho segurança de que a gente sai na frente no primeiro turno. Não está definido, né? Ninguém é vidente para definir isso em uma eleição apertada. Mas eu não tenho dúvida de que o presidente vai ganhar, porque ele defende a soberania, porque ele está preocupado com a vida do povo, está do lado do povo", declarou Sidônio.

Lula não participou de nenhum debate no primeiro turno da eleição. Faltou ao debate da Band e da Globo - este último que acabou cancelado. A decisão final de não ir aos debates foi do próprio presidente.

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O petista considerou que seria um erro participar do debate com uma série de candidatos de direita. Lula achou que ele seria alvo de todos os presentes e teria pouco tempo disponível para rebater as críticas vindas dos demais candidatos. Por isso, preferiu faltar e dar entrevista ao Flow Podcast.

Sidônio Palmeira era o principal auxiliar de Lula que defendia a participação do presidente ao menos no debate da Globo. A opinião do candidato, porém, prevaleceu.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/DEBATES/2º TURNO
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