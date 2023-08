Sergio Souza quer disputar eleição em caso de cassação de Moro

O deputado federal Sergio Souza (MDB-PR), ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), colocou seu nome à disposição para concorrer ao Senado em uma eventual cassação de Sérgio Moro (União Brasil-PR).

Apesar disso, o político ressaltou que considera um absurdo caso o atual detentor da cadeira na Casa Alta perca o mandato. “Acho uma injustiça se cassarem o senador Moro. Esse tipo de processo deveria ter sido analisado antes da diplomação. Teve proclamação do resultado, diplomação, posse, está no exercício do mandato há mais de seis meses e vai julgar agora em 1ª instância, ou sabe-se lá quando? Isso é um total absurdo”, disse em entrevista à Gazeta do Povo.

-LEIA MAIS: Moro nega que está "acuado" e fala em "conversa fiada" sobre cassação

Atento ao cenário político, Sergio Souza afirma que seu nome está à disposição de uma eventual disputa e que já comunicou o partido. Ele ainda pondera que o Paraná está carente de senadores que trabalhem, de fato, para defender os interesses do estado.



“Respeito todos os que ocuparam as cadeiras nos últimos anos, mas são senadores que vivem seu momento nacional. De vez em quando emitem uma opinião sobre determinado fato que a mídia já deu bastante corda para aquilo e acham necessário se manifestar, mas não se envolvem com os problemas e demandas locais”, critica.



Ele disse que o papel de um senador é atender as necessidades da Unidade da Federação que representa, sem devaneios midiáticos. “Eu estive no Senado Federal e foi uma grande experiência. Por lá tive a oportunidade de pegar as pautas do Paraná e cumprir meu dever. Lá é um local para trabalhar e se dedicar ao povo paranaense e para isso estou sempre pronto, seja em 2026 ou antes”, ratificou.

Com informações da Gazeta do Povo.

