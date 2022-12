Sergio Souza declara apoio a Arthur Lira para reeleição à Câmara

Da Redação

Arthur Lira em visita à Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA)

O deputado federal Sergio Souza (MDB-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), declarou apoio, nesta terça-feira (13), à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara dos Deputados para os próximos dois anos. A eleição interna de votação secreta está prevista para o início de fevereiro.

"Convidamos (o Arthur Lira) para externar o apoio incondicional da FPA, dos seus membros, à sua reeleição, e não fazemos isso por acaso, fazemos isso porque durante esses dois anos, aonde esteve à frente da presidência da Câmara dos Deputados, ele assumiu um compromisso com o nosso setor de pautar aqueles projetos importantíssimos para nós, mas que adormecia há décadas nas comissões e no plenário da Câmara. Nós vimos avançar esses projetos e queremos continuar com alguém na presidência que cuida do nosso setor", disse Sergio Souza.

Durante a visita, Arthur Lira valorizou o trabalho da Frente Parlamentar da Agropecuária. "As pautas são importantes para o Brasil. Nós temos ao longo dos últimos dois anos um respeito absoluto às promessas que fazemos durante as eleições. Temos muitas frentes, mas queria destacar a FPA, que têm honrosos parlamentares na câmara e no senado", destacou.

